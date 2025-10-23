Domenico Tedesco: Galibiyeti hak ettik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Galibiyeti hak ettik. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti.

"ENERJİMİZ ÇOK İYİYDİ"

Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz. Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi.