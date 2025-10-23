Habertürk
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        

        İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda bazı araçlar da mahsur kalırken sahil kesiminde sel suları denizle birleşti. İzmir Valiliği ise ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:41
        
        İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

        Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

        Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı.

        Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

        Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

        İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

        İlçede ayrıca sahil kesiminde sel suları denizle birleşti.

        1 KİŞİ KAYIP

        Öte yandan İzmir Valiliği, ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti.

