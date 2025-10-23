Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununu düzenleyen dört hırsızın kaçma anı ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1

Güvenlik görevlilerince kaydedilen görüntüde, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi.

Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜZEDE SOYGUN

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

REKLAM

Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

ÇALINAN PARÇALARIN DEĞERİ 88 MİLYON EURO Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı. Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti. MÜZE MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ Louvre Müzesi'nin müdürü, 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı soygunun önlenmesinde "başarısız" olduklarını kabul ederek istifasını sundu. Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, dün, Senato Kültür Komisyonunda ifade verdi. Hırsızların 7 dakikada yaptığı soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını dile getiren Des Cars, yaşanan olayı kendileri açısından "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirdi. Des Cars, bu konuda "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirterek Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıkladı. 2021'de göreve gelen Des Cars, yıllardır korudukları eserlerin çalınmasının müze çalışanları açısından "derin bir yara" olduğunu söyledi.

Soygun sırasında alarmların işlediğini ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve hırsızların hedefi olan Apollo Galerisi'ni gösteren kameranın ise farklı bir yöne baktığını aktaran Des Cars, "müze içinde yerleşik bir polis karakolu kurulması için" çağrıda bulundu.