        Lüks araç vurgununa engel - Otomobil Haberleri

        Lüks araç vurgununa engel

        Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi. Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:13
        Lüks araç vurgununa engel
        Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin, sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

        "Türkiye Yüzyılı - Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları kapsamında yapılan detaylı incelemeler sonucu, sahte belgelerle araç değerleri düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararına yol açılmasının önüne geçildi."

        "Bu çerçevede toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası hedefiyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

