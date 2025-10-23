Habertürk
        
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil, kapımızın önünde

        AB'nin ekonomiden sorumlu yetkilisi, Avrupa Komisyonu'nun Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak karşı önlemler almayı düşündüğünü söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirve öncesi yaptığı konuşmada "Kritik hammadde tedarikinde yaşanacak bir kriz artık uzak bir risk değil. Kapımızın önünde" dedi

        Giriş: 23.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:26
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Çin Ticaret Bakanlığı; 9 Ekim'de yaptığı açıklamada nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Ayrıca, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini ihraç eden yabancı şirketlerin, sivil ve askeri ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığından lisans alması zorunlu tutulmuştu.

        Bakanlık yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, nadir toprak elementlerinin askeri ve sivil kullanıma sahip ürün niteliği taşıdığını ve kontrolünün de normal olduğuna dikkati çekmişti.

        Kararın ardından ABD'den tepki gelirken, Çin ürünlerine yüzde 155 vergi getirilmesi kararlaştırılmıştı. Net bir tarih verilmese de müzakere için de kapı aralanmıştı.

        AB DE HAREKETE GEÇTİ

        AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Alman gazetesine verdiği demeçte AB'nin duruma karşı harekete geçeceğini ifade ederek "Koşullar iyileşmezse olası karşı önlemleri inceliyoruz. Henüz belirli bir araç belirlemedik, ancak görüşmeler devam ediyor" dedi.

        Dombrovskis "Bunu uluslararası ortaklarımızla da koordine ediyoruz; örneğin az önce bulunduğum Washington'daki G7 maliye bakanları toplantısında da bunu yapıyoruz" diye ekledi.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB Zirvesi öncesi yaptığı konuşmada "Kritik hammadde tedarikinde yaşanacak bir kriz artık uzak bir risk değil. Kapımızın önünde" dedi.

        Ursula von der Leyen ayrıca "Şimdi kararlı ve acil bir şekilde hızlanmalıyız. Kritik hammaddelerin hem Avrupa'da hem de güvenilir ortaklarla daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tedarik edilmesine ihtiyacımız var. Avrupa'nın ekonomik güvenliğini sağlamak için daha fazla önlem önermeye hazırım ve halihazırda uygulamaya koyduğumuz adımları hızlandıracağım" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

