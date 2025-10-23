Spor yazarları Galatasaray'ın Bodo/ Glimt galibiyetini değerlendirdi: Devler Ligi'nde önü açık!

"AVRUPA'DA EN RAHAT GALİBİYET"

İbrahim Yıldız: Sarı-Kırmızılı takımın iyi bir omurgası var. Nedir bu omurga diyecek olursak; Uğurcan, Sanchez, Torreira, Lemina ve Osimhen’den oluşan bu dörtlü iyi oynadığı sürece işler her zaman iyi gidiyor. Üstelik Sane gibi bir yıldız oyuncunun olduğunu da göz ardı etmeyelim. Gerçi gol atamadı. Yine de çok güçlü bir isim. Bodo / Glimt karşısında başarılı bir performans sergileyen savunmayı unutmamak gerekir. Okan Buruk, son anlar da dikkat edilecek olursa orta saha ve forveti oyundan aldı. Torreira, Lemina, Yunus, Barış ve Osimhen kenara geldi. Biraz yorgunluk, biraz da 3 golle önde olmanın verdiği güvenle bu değişiklikler yapıldı. Osimhen iki gol atarak görev adamı olduğunu gösterirken her maç olduğu gibi yine fazlaca istekliydi. Her maç söylediğimiz gibi Torreira – Lemina ikilisinin yüksek performansı orta sahanın güçlü oluşunun en somut örneği. Orta sahası başarılı olan takımlar her zaman galibiyete daha yıkındır. Bunu Galatasaray’da görüyoruz. Taraftarıyla, oyuncu grubuyla ortaya koyulan yüksek enerji kazanmanın en önemli faktörü oldu. (Habertürk)