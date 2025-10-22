Galatasaray: 3 - Bodo/Glimt: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

REKLAM advertisement1

Sarı-Kırmızılılarda goller 3 ile 33. dakikalarda Victor Osimhen ve 60. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Bodo/Glimt'in tek golünü ise 75. dakikada Helmersen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş ardından organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral bulmuştu. REKLAM Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. OSIMHEN'DEN İKİ REKOR Galatasaray, Bodo/Glimt maçında 3. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu golüyle birlikte rekor kırdı. Sarı kırmızılı takımda, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gol atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti. Osimhen'in Bodo/Glimt maçında attığı bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN VE WILFRIED SINGO FORMA GİYMEDİ Sarı-kırmızılı ekip, Bodo/Glimt karşısına iki oyuncusundan mahrum çıktı. Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo ve dün yapılan son antrenmanda adalesinde zorlanma tespit edilen İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giymeyen isimler oldu. Okan Buruk, bu eksikleri Roland Sallai ve Yunus Akgün’le doldurdu. REKLAM SANCHEZ 1 MAÇ SONRA İLK 11'DE Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü. Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Sanchez, Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemedi. Tecrübeli stoper, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerini aldı.

GALATASARAY’DAN FİLİSTİN’E DESTEK PANKARTI Galatasaray - Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için kuzey tribününde ‘Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)’ pankartı açıldı. Ayrıca Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük’ sloganları atarak Filistin’e destek oldu.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta alanda rakibinden topu kapan Lemina, ceza yayı önünde bulunan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 7. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı. 29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, içeriye doğru ortaladı. Bjortuft'un hatasının ardından altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Osimhen'in dokunuşunda kaleci Haikin topu kurtardı.

33. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün baskı yaptığı Bjorkan'ın hatalı geri pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0 REKLAM 39. dakikada Brunstad Fet'in Sallai'den topu kapmasıyla Hauge, ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Sanchez'den sıyrılan Hauge'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, yandan auta çıktı. 43. dakikada Brunstad Fet'in ceza yayının önünden çektiği şutta top, yan direkten oyun alanına döndü. Aynı dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. 53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti. 60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0 67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi. 75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1 83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.