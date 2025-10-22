Kahramanmaraş’ta eski eşini, kızını ve kayınvalidesini silahla öldürdü

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İzmir’de yaşayan Hakan Yılmaz, ayrıldığı eşi Funda Görkem’in evine geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla eski eşi Funda Görkem’i vurdu.

KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİDİP ATEŞ AÇTI

Funda Görkem’i vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşan Hakan Yılmaz, bir süre sonra Namık Mahallesi’nde bulunan kayınvalidesi Gülüş Görkem’in evine gitti. Burada da yanındaki silahla kayınvalidesi ve kızı Edanur’a ateş etti. İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Silahlı saldırının ardından Hakan Yılmaz’ın olay yerinden aracıyla kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde anne, kızı ve kadının annesinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

İNTİHAR ETTİ

Olay mahallinden kaçan Hakan Yılmaz, kentteki Hürriyet Parkı'nda intihar etmiş halde bulundu.