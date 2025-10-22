Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir | Dış Haberler

        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir

        Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarının İsrail Meclisinde kabul edilmesine dair yaptığı açıklamada "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine dair "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir." dedi.

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

        İsrail Meclisinin Batı Şeria’nın İlhakına Yönelik Girişimi Hk. başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir.

        REKLAM

        Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir.

        1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria’da İsrail’in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir.

        Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir."

        İsrail'den Batı Şeria'da ilhak için tasarı
        İsrail'den Batı Şeria'da ilhak için tasarı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa