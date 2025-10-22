Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Makas atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak, araç trafikten men edilecek

        Makas atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak, araç trafikten men edilecek

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atan sürücülere yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre bu ihlali yapanların ehliyeti 60 gün geri alınacak, araçları trafikten men edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 20:17 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte makas atan yandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte makas atan sürücülerle ilgili caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.

        EHLİYETE 60 GÜN EL KONULACAK ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

        Yerlikaya, son bir yılda bu tür ihlaller nedeniyle 128 kazanın yaşandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 kişinin yaralandığını belirtti. Yeni teklife göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek. Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Bu kabul edilemez” diyerek trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafikte makas ceza
        #Ali Yerlikaya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa