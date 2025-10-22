Makas atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak, araç trafikten men edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atan sürücülere yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre bu ihlali yapanların ehliyeti 60 gün geri alınacak, araçları trafikten men edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte makas atan sürücülerle ilgili caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu.
EHLİYETE 60 GÜN EL KONULACAK ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK
Yerlikaya, son bir yılda bu tür ihlaller nedeniyle 128 kazanın yaşandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 kişinin yaralandığını belirtti. Yeni teklife göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek. Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Bu kabul edilemez” diyerek trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.