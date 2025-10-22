Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atladı

Bartın’da eşiyle tartışan bir kişi, sinirlerine hâkim olamayarak ırmağa atladı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek sudan çıkardı.

REKLAM advertisement1

IRMAĞA DOĞRU YÜRÜDÜ

Olay, Bartın Yalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. isimli vatandaş, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ırmak kenarına gitti. Bir süre demir korkuluklara tutunarak bekleyen Y.S., eşiyle yaptığı görüntülü telefon konuşmasının ardından kendini ırmağa bıraktı.

POLİS SEFERBER OLDU

Suya atlayan şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şahsı sudan çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Ekipler bir yandan “kıyıya tutun” diyerek Y.S.’yi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan eline geçirdikleri ağaç dalı, mont ve hırka gibi eşyaları uzatarak tutunmasını sağladı.

REKLAM

HALATLA SUDAN ÇIKARILDI

Polisin yoğun çabası sonunda ikna edilen Y.S., uzatılan halat yardımıyla kıyıya çekildi. Soğuk su nedeniyle titreyen şahıs, kurtarılmasının ardından olay yerindeki polislerden birinin montuyla ısıtılmaya çalışıldı. Soğuk havanın etkisiyle hipotermi riski yaşayan Y.S., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSLERİN DESTEĞİ TAKDİR TOPLADI Olay anına tanık olan vatandaşlar, polis ekiplerinin soğukkanlı ve insanî müdahalesine övgü yağdırdı. Bir sivil polisin kendi montunu çıkarıp ıslanan şahsın üzerine sarması, çevredekilerin takdirini topladı.