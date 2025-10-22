Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atladı
Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atlayarak intihara kalkıştı. Olay yerine koşan polis ekipleri, dakikalar süren çabanın ardından şahsı ikna edip halat yardımıyla sudan çıkardı. Soğuktan bitap düşen adam, kendisini kurtaran polislerin montuyla ısıtıldı
IRMAĞA DOĞRU YÜRÜDÜ
Olay, Bartın Yalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. isimli vatandaş, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ırmak kenarına gitti. Bir süre demir korkuluklara tutunarak bekleyen Y.S., eşiyle yaptığı görüntülü telefon konuşmasının ardından kendini ırmağa bıraktı.
POLİS SEFERBER OLDU
Suya atlayan şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şahsı sudan çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Ekipler bir yandan “kıyıya tutun” diyerek Y.S.’yi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan eline geçirdikleri ağaç dalı, mont ve hırka gibi eşyaları uzatarak tutunmasını sağladı.
HALATLA SUDAN ÇIKARILDI
Polisin yoğun çabası sonunda ikna edilen Y.S., uzatılan halat yardımıyla kıyıya çekildi. Soğuk su nedeniyle titreyen şahıs, kurtarılmasının ardından olay yerindeki polislerden birinin montuyla ısıtılmaya çalışıldı. Soğuk havanın etkisiyle hipotermi riski yaşayan Y.S., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
POLİSLERİN DESTEĞİ TAKDİR TOPLADI
Olay anına tanık olan vatandaşlar, polis ekiplerinin soğukkanlı ve insanî müdahalesine övgü yağdırdı. Bir sivil polisin kendi montunu çıkarıp ıslanan şahsın üzerine sarması, çevredekilerin takdirini topladı.