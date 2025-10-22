Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atladı

        Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atladı

        Bartın'da eşiyle tartışan bir kişi ırmağa atlayarak intihara kalkıştı. Olay yerine koşan polis ekipleri, dakikalar süren çabanın ardından şahsı ikna edip halat yardımıyla sudan çıkardı. Soğuktan bitap düşen adam, kendisini kurtaran polislerin montuyla ısıtıldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 22.10.2025 - 20:05 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın’da eşiyle tartışan bir kişi, sinirlerine hâkim olamayarak ırmağa atladı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek sudan çıkardı.

        IRMAĞA DOĞRU YÜRÜDÜ

        Olay, Bartın Yalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. isimli vatandaş, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ırmak kenarına gitti. Bir süre demir korkuluklara tutunarak bekleyen Y.S., eşiyle yaptığı görüntülü telefon konuşmasının ardından kendini ırmağa bıraktı.

        POLİS SEFERBER OLDU

        Suya atlayan şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şahsı sudan çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Ekipler bir yandan “kıyıya tutun” diyerek Y.S.’yi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan eline geçirdikleri ağaç dalı, mont ve hırka gibi eşyaları uzatarak tutunmasını sağladı.

        REKLAM

        HALATLA SUDAN ÇIKARILDI

        Polisin yoğun çabası sonunda ikna edilen Y.S., uzatılan halat yardımıyla kıyıya çekildi. Soğuk su nedeniyle titreyen şahıs, kurtarılmasının ardından olay yerindeki polislerden birinin montuyla ısıtılmaya çalışıldı. Soğuk havanın etkisiyle hipotermi riski yaşayan Y.S., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        POLİSLERİN DESTEĞİ TAKDİR TOPLADI

        Olay anına tanık olan vatandaşlar, polis ekiplerinin soğukkanlı ve insanî müdahalesine övgü yağdırdı. Bir sivil polisin kendi montunu çıkarıp ıslanan şahsın üzerine sarması, çevredekilerin takdirini topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa