Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti: İki rekor birden!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk ettiği maçta Victor Osimhen ağları ilk yarıda iki kez havalandırdı. Osimhen, ilk golüyle Şampiyonlar Ligi'nde iki rekor birden kırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada yıldız golcüsü Victor Osimhen’le üstünlüğü yakaladı. Osimhen, kaydettiği bu golle iki rekoru birden kırdı.
EN ERKEN GOL!
Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında kaydettiği golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.
BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI!
Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu. Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz’a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti.
Maçın 33. dakikasında ise Osimhen, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.
Osimhen Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool maçlarında golünü kaydetmişti.
