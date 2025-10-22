Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti: İki rekor birden! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti: İki rekor birden!

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk ettiği maçta Victor Osimhen ağları ilk yarıda iki kez havalandırdı. Osimhen, ilk golüyle Şampiyonlar Ligi'nde iki rekor birden kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 21:42 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti.

        • 2

          Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 3. dakikada yıldız golcüsü Victor Osimhen’le üstünlüğü yakaladı. Osimhen, kaydettiği bu golle iki rekoru birden kırdı.

        • 3

          EN ERKEN GOL!

          Yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında kaydettiği golle Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.

        • 4

          BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI!

          Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu. Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz’a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti.

        • 5

          Maçın 33. dakikasında ise Osimhen, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti.

        • 6

          Osimhen Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool maçlarında golünü kaydetmişti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa