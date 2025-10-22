MAÇ SONUCU: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 2
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk olduğu Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 21. dakika Wilfred Ndidi, 73. dakikada Tammy Abraham attı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını 16'ya yükseltirken, Konyaspor 11 puanda kaldı.
Beşiktaş, karşılaşmanının ilk yarısın 21. dakikada Wilfred Ndidi'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ise Tammy Abraham, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Maçta gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
64. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş yarı alanından gönderilen topta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Abraham, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
80. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında Bardhi'nin gelişine yaptığı vuruşta top farkla yandan dışarıya çıktı.
Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Guilherme, Jinho Jo (Dk. 78 Stefanescu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 65 Tunahan Taşçı), Pedrinho (Dk. 78 Melih Bostan), Bardhi, Muleka (90+2 Kaan Akyazı), Umut Nayir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica (Dk. 90 Svensson), Rafa Silva (Dk. 57 Salih Uçan), Devrim Şahin (Dk. 57 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 90+5 Jurasek)
Goller: Dk. 21 Ndidi, Dk. 72 Abraham (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 43 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 62 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 70 Ersin Destanoğlu, Dk. 90+4 Salih Uçan (Beşiktaş)