        Haberler Dünya İsrail'den Batı Şeria'da ilhak için tasarı | Dış Haberler

        İsrail'den Batı Şeria'da ilhak için tasarı

        Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarı, İsrail Meclisinde yapılan ön oylamada kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:50 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:52
        İsrail'den Batı Şeria'da ilhak için tasarı
        İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edildi.

        İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

        Noam Partisi'nden Avi Maoz tarafından sunulan tasarı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarından gasbedilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakının İsrail meclisinde oylanmasını sağlayacak. Tasarının sahada henüz yansıması olmasa da sembolik bir öneme sahip.

        Parlamento üyelerinin 25'inin "evet" oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

        Öte yandan Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman'ın sunduğu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Maale Adumim yerleşiminin ilhakına yönelik tasarı da oylandı.

        Söz konusu tasarı da ön oylamada 32'ye karşı 9 kabul oyuyla geçti ve Mecliste oylanmasının önü açıldı.

        İsrailli aşırı sağcılar memnun

        Sembolik tasarının Mecliste kabul edilmesi, koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanları mutlu etti.

        Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

        Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Smotrich gibi Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istedi.

        Tasarının ABD'li yetkililerin İsrail ziyareti sırasında gelmesi dikkat çekti

        İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan İsrail yerleşimlerini ilhaka yönelik tasarının ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti sırasında gelmesi dikkat çekti.

        Yasa tasarısını Meclise getiren Milletvekili Maoz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasanın bugünlerde getirilmemesi talebine karşı çıktığını, "İsrail'in egemenliğini vurgulamanın tam zamanı olduğunu" belirtmişti.

        ABD Başkanı Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

        İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.

        Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

        İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.

