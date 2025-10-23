Habertürk
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım! Beyaz perdenin korku sezonu olan Ekim ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım! Beyaz perdenin korku sezonu olan Ekim ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

        Bazı filmler vardır ki sadece korkutmakla kalmaz, türü yeniden tanımlar. İşte sinema tarihine damga vurmuş, hafızalardan silinmeyen en ikonik 10 korku filmi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.10.2025 - 08:30
        • 1

          Bir çığlık, bir gölge ya da bir melodinin bile kalp atışlarını hızlandırdığı o anlar… Korku sineması, yıllardır sinemaseverlerin en güçlü duygularına dokunuyor. Kimi filmler var ki, üzerinden on yıllar geçse de etkisini asla yitirmiyor. Gelin, türün yapıtaşlarını oluşturan o unutulmaz filmlere birlikte bakalım...

        • 2

          THE EXORCIST: ŞEYTANIN BEDEN BULDUĞU AN

          1973 yapımı The Exorcist, sadece bir film değil, kültürel bir olaydı. Şeytan çıkarma sahneleriyle dünya genelinde yasaklandı, izleyenlerde bayılma ve panik vakaları görüldü. Bugün hâlâ “en korkunç film” unvanını koruyor.

        • 3

          HALLOWEEN: MASKELİ KORKUNUN DOĞUŞU

          John Carpenter’ın Halloween filmi, 1978’de izleyiciyle buluştuğunda slasher türünü adeta baştan yazdı. Michael Myers karakteri ve efsane müziği, sinemada “seri katil” figürünün arketipini yarattı.

        • 4

          PSYCHO: DUŞTA BAŞLAYAN KORKU

          Alfred Hitchcock’un 1960 yapımı Psychosu, sinema tarihinin en tanınan sahnelerinden biriyle, duşta öldürülen Marion Crane ile hafızalara kazındı. “Katil kim?” sorusunu ustaca manipüle eden Hitchcock, korkunun doğrudan insan zihninde saklı olduğunu kanıtladı.

        • 5

          THE SHINING: DELİLİĞİN KORİDORLARINDA

          Stanley Kubrick’in The Shining’i (1980), akıl sağlığı ile kabus arasında ince bir çizgi çekti. Jack Nicholson’ın “Here’s Johnny!” sahnesi, sinemanın en ikonik anlarından biri olarak anılıyor.

        • 6

          A NIGHTMARE ON ELM STREET: KABUS GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

          1984’te Wes Craven, Freddy Krueger karakteriyle rüyalarımıza bile korku soktu. Elm Street sakinlerinin kabuslarında başlayan cinayetler, gençlik korkusunu yeni bir düzeye taşıdı.

        • 7

          THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE: GERÇEKTEN GİBİ KORKUTAN

          Tobe Hooper’ın 1974 yapımı filmi, düşük bütçesine rağmen şok edici gerçekçiliğiyle kültleşti. Leatherface karakteri, dehşetin yüzü haline geldi.

        • 8

          SCREAM: KORKU KENDİYLE DALGA GEÇİYOR

          1996’da yine Wes Craven, Scream ile korku klişelerini zekice tersyüz etti. Ghostface maskesi kısa sürede pop kültür ikonuna dönüştü. Film hem korkuttu hem güldürdü; türü yeniden canlandırdı.

        • 9

          THE BLAIR WITCH PROJECT: BULUNTU FİLMİN MİRASI

          1999 yapımı The Blair Witch Project, düşük bütçesine rağmen büyük yankı uyandırdı. “Gerçek mi değil mi?” tartışmalarıyla internet öncesi dönemin en etkili pazarlama başarısını elde etti.

        • 10

          MODERN KORKUNUN YÜKSELİŞİ: HEREDITARY VE GET OUT

          Ari Aster’ın Hereditary’si (2018), aile içi travmaları doğaüstü bir atmosferle buluşturdu.

        • 11

          Jordan Peele’in Get Out’u (2017) ise ırkçılığın toplumsal dehşetini cesurca işledi. Bu filmler, modern korkunun yalnızca korkutmak değil, düşündürmek için de var olduğunu kanıtladı.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

