        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!

        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!

        İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde vahşet yaşandı. Ortaya çıkan detaylara göre Mahir G., kızını kaçıran ve akrabası olduğu belirlenen Edip Güçin ile buluşup konuştu. Görüşmenin ardından Mahir G., Edip Güçin'in 3 kişiyle birlikte bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda Edip Güçin ile birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yara almadan kurtuldu. Olaydan sonra yakalanan zanlı Mahir G.'nin 5 suç kaydı çıktı

        Giriş: 23.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:37
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Dehşet saçan olay Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir araç içinde bulunan 4 kişi silahlı saldırıya uğradı.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Saldırı sonucu 3 kişi ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Taner Güçin, 25 yaşındaki Edip Güçin ve 29 yaşındaki Adıgüzel Kılıçkan hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Adem K. ise yara almadan saldırıdan kurtuldu

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Olayın ardından harekete gecen polis ekipleri şüphelinin 45 yaşındaki Mahir G. olduğunu belirledi. Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Hakkında 5 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin detayları ortaya çıktı. Ulaşılan iddialara göre öldürülen Edip Güçin aynı zamanda akrabası olan Mahir G.’nin kızını evlenmek için kaçırdı. Kız kaçırma meselesini konuşmak için Mahir G. ile Edip Güçin konuşmak için olay yerinde buluştu.

        KONUŞMADAN SONRA KURŞUN YAĞDIRDI

        Edip Güçin, buluşmaya yanında 3 kişiyle geldi. Buluşmaya gelen Mahir G., Edip Güçin ile aracın içine girerek konuştu. Bir süre konuştuktan sonra araçtan inen Mahir G., silahını çekerek peş peşe ateş etmeye başladı. Bu saldırıdan araçta bulunan 4 kişiden 3 kişi silahla vuruldu. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

