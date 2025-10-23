Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü! Tutuklu sanık: “Yavuz beni tutuklattın, yaktın”

"Yenidoğan Çetesi" savcısını savcıyı makam odasında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ile suç örgütü yöneticileri Aylin Aslantatar ve Gökhan Güler’in aralarında olduğu 13 sanığın 36'şar yıldan 72'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

MÜŞTEKİ SAVCI DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in de katıldığı duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

"YAVUZ BENİ TUTUKLATTIN, YAKTIN”

Tutuklu sanık Aylin Aslantatar duruşma salonuna getirildiğinde, “Yavuz beni tutuklattın, yaktın. Adalet bir gün tecelli edecek. Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde bağırdı.

“ŞOV YAPARAK GÖZALTINA ALDI”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin, dosyanın sanığı değil mağduru olduğunu belirterek, “Ben tutuklandığımda Yavuz Engin bizi şov yaparak gözaltına aldı ve basına bizi servis etti.” dedi. Zengin, “Malatya doğumluyum, ben bu dosyanın sanığı değil, mağduruyum. Yavuz Çelik’i 15-20 yıldır tanıyorum, sevilen biridir, arkadaşımdır. Aylin Arslantatar’ı ise avukat olması nedeniyle tanıyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum” dedi.

Zengin, gözaltı sürecini anlatarak, “Geçen sene 11 Ekim’de evimde gözaltına alındım, 14 Ekim’de tutuklandım. Arkadaşım Yavuz Çelik bana bir arkadaşının tutuklandığını söyledi ve iyi bir ceza avukatı aradığını belirtti. Ben de Aylin Arslantatar’ı aradım. Ancak Arslantatar, dosyayı inceledikten sonra savcının yakın arkadaşı olduğunu söyleyip davayı alamayacağını belirtti” ifadelerini kullandı. "YENİDOĞAN ÇETESİYLE İLGİLİ BİLGİ EDİNDİM" Zengin, araştırmaları sırasında “Yenidoğan çetesi” olarak anılan olayla karşılaştığını belirterek, “Hastane çevremden edindiğim bilgilere göre bazı doktorların yoğun bakım ünitelerini kiralayarak uygunsuz işlemler yaptığını duydum. Ancak tutuklananların hastane sahipleri değil, sağlık çalışanları olduğunu görünce şaşırdım” dedi. REKLAM "SAVCIDAN UZAK DURMASINI SÖYLEDİM" Zengin, Aylin Arslantatar’a bu süreçte uyarılarda bulunduğunu belirterek, “Ona savcıdan uzak durmasını söyledim. Bu olayda pis kokular geldiğini ifade ettim. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu skandaldan habersiz olması dikkat çekiciydi” diye konuştu. Zengin, İngiltere’de bir heyetle yaptığı görüşmeden de söz ederek, “Türkiye’ye fon sağlamak isteyen bir heyetle görüştüm. Orada, sağlık skandallarında sorumluluğun hastane sahiplerine değil, hemşirelere yüklendiğini anlattım. Toplantıda Aylin Arslantatar da vardı” dedi.

"AYLİN'İN ISRARIYLA GİTTİM" Sanık Zengin, müşteki savcı Yavuz Engin’le olan görüşmeyi şöyle anlattı: “Arslantatar, savcı Engin’in kendisine gece geç saatlerde mesaj attığını ve görüşmek istediğini söyledi. Başta gitmek istemedim ama Arslantatar’ın ısrarı üzerine birlikte gittik. Savcıya, ‘Ben olaya müdahil olmaya gelmedim’ dedim. Ancak basına yansıyan şekilde bir durum yaşanmadı.” Zengin, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Kesinlikle öldürmeye teşebbüs yoktur. Savcı beyin özel hayatına ilişkin bir durum da söz konusu değildir. Kimseden bilgi talep etmedim, kimseye zarar verme niyetim yoktu” dedi. SAVCI ENGİN'DEN TEPKİ: "DEVLET KUMPAS KURMAZ" Sanığın savunması sırasında müşteki savcı Yavuz Engin, “Devlet kumpas kurmaz” diyerek Mustafa Kemal Zengin’e tepki gösterdi. “ÖRGÜTÜN GÖRÜNMEYEN LİDERİ SAVCIDIR” Mustafa Kemal Zengin savunması sırasında, "Savcı beyin makam odasındaki videoyu hep beraber izlemeyi talep ediyorum. Örgütün ikinci görünmeyen lideri de savcıdır. Ben bir senedir tek kişilik hücrede kalıyorum" dedi. “ŞEREFSİZ SUÇLU BANA ÖRGÜT LİDERİ DİYOR” Zengin'in bu sözlerine tepki gösteren müşteki savcı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin'e dönerek, "Tutuklu yargılanıyorsun aslanım rahat ol" dedi. İkili arasında gerginlik devam edince mahkeme başkanı "Susun" diyerek uyardı. Bunun üzerine Yavuz Engin, "Şerefsiz suçlu bana suç örgütü liderliği suçu atıyor" dedi.