İstanbul Zeytinburnu'nda olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

REKLAM advertisement1

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

DHA'daki habere göre karşılıklı bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Dolu (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİ YARALI TEDAVİ ALTINDA

Muhammed Çiftçi (20) ve Furkan Basıç (20) isimli yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ölen Ahmet Dolu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki grup arasında başlayan kavganın ilk anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Farklı bir sokağa taşan kavgadan kaçan yaralıların ise kan kaybı nedeniyle sokak ortasına düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAVLU GETİREREK YARDIMCI OLDUK"

Çevrede esnaflık yapan Emirhan Alataş yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Çalıştığım sırada bağırma sesleri geldi. Genç yaşlarda iki kişi yerde bağırıyorlardı. Yaklaştım ikisi de kan içindeydi. İlk başta ne olduğunu anlamadık. İnsanlar toplanmıştı, yerde kan vardı. İçeriden havlu getirerek yardımcı olduk.

"KANI DURDURMAK İÇİN UĞRAŞTIK" Tampon yaptık, destekte bulunduk. Sonrasında ambulans ve polis geldi. Yaralının bir tanesi ağırdı iki, üç yerinden bıçaklanmıştı. Diğer yaralı iki yerinden bıçaklanmıştı. Sırt ve göbek bölgesinde vardı. Çok detaylı bakamadım, sadece kanı durdurmak için uğraştık" dedi. SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Dolu'nun 5, yaralılardan Muhammed Çiftçi'nin 7, Furkan Basıç'ın ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.