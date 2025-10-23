Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Neşe Aksoy, hayatını kaybetti

        Neşe Aksoy, hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Aksoy'un son isteğini yerine getirmeye ömrü vefa etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, kansere yenik düşerek 62 yaşında yaşadığı İzmir'de hayatını kaybetti.

        1980 sonrası Türk sinemasının ünlü oyuncularından Neşe Aksoy; başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle başarılı kariyer edindi.

        Neşe Aksoy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını belirterek şu ifadelerde bulunmuştu: On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim.

        REKLAM

        Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM - SAN Vakfı'nın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.

        Neşe Aksoy'un en büyük isteklerinden biri Türk sinemasının doğum günü olarak kabul edilen 14 Kasım'da bir sergi açmaktı. Ne yazık ki bu isteğini yerine getirmeye ömrü vefa etmedi.

        FİLM - SAN Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, üzüntüsünü şöyle dile getirdi; "Vefat haberini Neşe hanımın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Neşe Aksoy
        #Neşe Aksoy vefat etti
        #vefat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa