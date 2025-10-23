Habertürk
Habertürk
        Hasret Akkuzu cinayetinde Deniz Boyacı'nın 3 yakını tutuklandı

        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, "Delilleri karartma" suçundan tutuklandı. Cinayetin baş şüphelisi 41 yaşındaki Deniz Boyacı'nın ise jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:43
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalındaki su kuyusunda 19 Ekim’de, bölgeye hayvanlarını otlatmak için giden köylüler Hasret Akkuzu’nun (17) cansız bedenini buldu.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre 12 Ekim’den beri kayıp olarak aranan Hasret Akkuzu’nun cinayete kurban gittiğini değerlendiren ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Ekipler, Zonguldak’ta 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        BAŞ ŞÜPHELİ AYDIN'DA YAKALANDI

        Baş şüpheli olarak belirtilen Deniz Boyacı ise Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.

        3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        BAŞ ŞÜPHELİNİN AĞABEYİ, YENGESİ TUTUKLANDI

        Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkemede ‘Delilleri karartma’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin isimleri ise açıklanmadı.

        5 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ

        2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmediği belirtilen Deniz Boyacı’nın ifade işlemleri ise sürüyor.

        CENAZE ADLİ TIP KURUMUNDA

        Öte yandan Hasret Akkuzu’nun ailesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kızlarının cenazesini almak için bu kente gitti.

        KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK

        Hasret Akkuzu’nun otopsi işlemlerinin bugün tamamlanması ve sonuca göre kesin ölüm sebebinin belirlenmesinin beklendiği bildirildi.

