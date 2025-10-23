Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik: Üretim 18 bin ton, satış 100 bin ton - İş-Yaşam Haberleri

        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik: Üretim 18 bin ton, satış 100 bin ton

        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Türkiye genelinde satılan zeytinyağının yaklaşık yüzde 65'inin "Ayvalık zeytinyağı" ibaresiyle satışa sunulduğunu belirterek, "Bölgemizde 16-18 bin ton üretim varken, piyasada 100 bin tona yakın 'Ayvalık' etiketiyle ürün satılıyor. Bu durum hem üreticiye hem de markamıza büyük zarar veriyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:28
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytinyağında taklit ve tağşişin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade ederek "Taklit tağşiş, bir ürünün değerini kaybettiren, o bölgeye zarar veren, bilhassa üreticisine zarar veren çok büyük bir kötülüktür.

        Bununla ilgili Ayvalık üzerinde konuştuğum zaman, Ayvalık bölgemizde biliyorsunuz bir coğrafi işareti söz konusu, bir marka değeri var. Bu marka değerinden dolayı tüketiciye vermiş olduğu bir güven var. Taklit tağşiş ve sahtecilik işte bu bölgenin bütün emeklerini, ortadan kaldırır ve bölgedeki hem ürüne zarar verir hem de buradaki üreticileri zor durumda bırakır. Ayvalık bölgesinde, Ayvalık tipi zeytin ağacından yapılan özellikle bir zeytinyağımız var. Bu da yaklaşık olarak bizim bölgemizde 16-18 bin ton civarında bir üretim söz konusu oluyor. Biliyorsunuz Balıkesir bölgesinde yaklaşık olarak var yıllarında 40-45 bin tonun üzerinde zeytinyağı üretimimiz var. Bizim bölgemizde de 16-18 bin ton civarında zeytinyağı üretimimiz var. Ama sosyal medya, e ticaret siteleri üzerinden satışlar, farklı bölgelerdeki satışlara baktığımız zaman Ülkemizde satılan zeytinyağının yaklaşık olarak %60-65'i Ayvalık zeytinyağı ibaresiyle satışa çıkıyor. Bu da bizim kentimize çok büyük zarar veriyor. Öncelikle burada tüketiciye de zarar veriyor, üreticiye de zarar veriyor" dedi.

        Tüketicinin bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizen Uçar sözlerine şöyle devam etti:

        "Tüketicinin çok ciddi derecede bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçli tüketici en iyi denetmendir. Buna ek olarak yine bizim Tarım Bakanlığımızın denetimlerinin gerçekten sıklaştırılması, burada yaptırımların daha güçlü olması gerekiyor. Ayrıca sosyal medya ve ticaret sitelerinde yapılan satışların denetlenmesi gerekiyor. Biz bunları defalarca uyardık. Buraların çok güzel profesyonel yöneticileri var. Ama raflarına koymuş oldukları malların taklitli veya tağşişli olup olmadığını bilmiyorlar. Artı ticaret bakanlığımızın denetim yapması gerekiyor. Birçok firmalar kuruluyor. Biz bunları Türkiye Odalar Borsalar Birliği üzerinden denetlemeye çalışıyoruz. Ayvalık ibareli çok markalar yapılmış. Sadece bir firmanın 18 tane markasını gördüm ben. Hatta markanın hem İngilizcesini hem Türkçesini yapmış. New Ayvalık, Yeni Ayvalık adı altında. Adresler sahte. Gittiğimiz zaman adresleri bulamıyoruz. Hatta biz bunları takip edebilmek için e-ticaret sitelerinde veya sosyal medya sayfalardaki satışlardan siparişler veriyoruz. Ve bu siparişleri getirip laboratuvarımızda denetliyoruz. İnanın gelen kargoları göstermek isterim size. Etiketlerin fotoğraflarını çekiyoruz.

        Bize İstanbul'dan Trabzon'dan, Ankara'dan, aynı şekilde Bursa Nilüfer'den, İzmir Torbalı'dan, Aydın Köşk'ten, Selçuk'tan Ayvalık ibareli yağlar geliyor. Ve biz bunların oda ve borsalarını takip ederek bunlarla ilgili işlem yapmaya çalışıyoruz ama bunların markaları da sahte. şirketleri de sahte, baktığınız zaman adresleri de sahte. Elimizde çok ciddi derece birikmiş, yargı yoluna müracaat etmiş olduğumuz dosyamız var. Bunları sonuçlandırmak için ciddi çabalar içerisindeyiz.

        Bizim bölgemizde, yani Ayvalık tipi ağaçtan yapılan Ayvalık-Gömeç bölgesinde yaklaşık olarak 16-18 bin ton civarında Zeytinyağı üretimimiz var. Ama baktığınız zaman, yüzdelik dilimine vurduğumuzda, Türkiye'de satılan yağın %65'i nereden bakarsanız 100.000 tona yakın marketlerde, daha doğrusu sosyal medya ve ticaret sitelerinde ve yol boylarında satılan Ayvalık zeytinyağı var. Yani bunlar bir haksız rekabet oluşturduğu gibi hem tüketicinin aldatılması, Hem de üreticinin emeklerinin boşa çıkartılması, bizim de yıllarca yapmış olduğumuz Ayvalık coğrafi işaretinin çalışmalarının boşa çıkartılması anlamına geliyor."

