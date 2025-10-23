Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak 500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi - Emlak Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak: 500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını yarın İstanbul Başakşehir'deki tanıtım töreninde kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye, bugüne kadar TOKİ eliyle inşa ettiği 1 milyon 740 bin konutluk tecrübesini, şimdi ülke tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine dönüştürüyor. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 23.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:54
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

        Projenin sloganı 'Ev Sahibi Türkiye' olarak belirlendi. 'Yüzyılın Konut Projesi'yle, afet riskine karşı güvenli yapılar inşa edilirken, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimi sağlanacak.

        ŞEHİT YAKINI VE ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE KONTENJAN

        Projede satışa sunulacak konutlarda, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere ve en az üç çocuğu olan ailelere özel kontenjan ayrılacak.

        İSTANBUL'A 'KİRALIK SOSYAL KONUT' MODELİ

        Proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da başlatılacak. İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle inşa edilecek kiralık sosyal konutlar devreye girecek.

        TANITIM TÖRENİ KAYABAŞI’NDA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ayrıntılarını İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda, 'İlk Evim' projesi kapsamında örnek dairelerin bulunduğu alanda açıklayacak.

        Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de katılacak.

        İLK EVİM PROJESİ ANAHTAR TESLİMLERİ DE YAPILACAK

        Törende, daha önce hayata geçirilen 'İlk Evim Projesi' kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslimleri de gerçekleştirilecek.

        1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT TAMAMLANDI

        Bakanlık, TOKİ aracılığıyla yürütülen sosyal konut projeleriyle bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sundu. '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve '250 Bin Sosyal Konut / İlk Evim, İlk Evim Arsa, İlk Evim İş Yeri' kampanyalarıyla 1 milyon 740 bin sosyal konut tamamlandı.

        Hâlihazırda 280 bin sosyal konutun yapımı ise devam ediyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

