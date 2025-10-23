Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, yakında Venezuela'ya kara operasyonu yapacaklarını duyurdu.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon için savaş ilanına gerek olmayabileceğini ifade ederken "Sadece ülkemize uyuşturucu getirenleri öldüreceğiz. Anlaşıldı mı? Onları öldüreceğiz." dedi.

ABD Başkanı "Şu an karadan geliyorlar. Kara söz konusu olduğunda onlara dedim ki bir sonraki siz olacaksınız. Bir sonraki kara olacak. Bununla ilgili (bilgilendirmede bulunmak için) Senato'ya ya da Kongre'ye gidebiliriz. Bununla ilgili bir sorun olacağını hayal edemiyorum." diye konuştu.

Trump, dün yaptığı açıklamada deniz üzerinden süren uyuşturucu kaçakçılığını önlediklerini işaret ederken, Venezuela içlerine de saldırı düzenleyeceklerini sinyalini vermişti.

ABD Başkanı "Denizden gelen uyuşturucu neredeyse kalmadı. Karadan gelmeye devam ediyorlar ama daha az. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar. Haklılar, çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın benzeri olacak. Kongre'yi bilgilendiriyoruz. Bunu ulusal güvenlik için ve hayatları kurtarmak için yapmalıyız." demişti.

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da faaliyet gösterme yetkisi vermişti. Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsüne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor. BATI ŞERİA AÇIKLAMASI ABD Başkanı, İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını ifade etti. Donald Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi. Donald Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.