        Batıdan gelen yağışlı hava, Ege ve Marmara'ya ulaşıyor | Son dakika haberleri

        Batıdan gelen yağışlı hava, Ege ve Marmara’ya ulaşıyor

        Batıdan gelen yağışlı hava kütlesi, günün ilerleyen saatlerinde Ege'den Marmara'ya doğru hareket ediyor. İzmir ve Aydın çevresinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde İstanbul'da da görülmeye başlayacak. Kısa süreli ancak yoğun yağışların, şehir trafiğinde yavaşlamalara ve yer yer su birikintilerine neden olması bekleniyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Giriş: 23.10.2025 - 20:10 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:10
        Ege ve Marmara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel'in değerlendirilmesi şöyle: Türkiye, batı ve kuzeybatıdan gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Kuvvetli sağanak, İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde şehir sellerine ve su baskınlarına neden oldu.

        Meteoroloji verilerine göre, Aydın-İzmir çevresinde metrekareye 2 saat içinde 40 ila 80 milimetre yağmur düştü. Uzun süredir yağışa hasret kalan kıyı Ege’de adeta bardaktan boşanırcasına yağdı. Yağışın gece, Denizli-Uşak-Kütahya hattına doğru ilerlemesi ve yer yer su baskınlarına yol açması bekleniyor. Uzmanlar, zemin katlarda yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

        SIRADA MARMARA VAR

        Ege’nin ardından, yağışlı sistemin yarın Marmara’ya ulaşması bekleniyor. Özellikle İstanbul çevresinde kuvvetli sağanak ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

        İstanbul’da yağmurun öğleden sonra başlayacağı, akşam saatlerinde ise gök gürültüsüyle birlikte şiddetleneceği tahmin ediliyor. 19.00’dan sonra çeşitli semtlerde su baskınları yaşanabileceği, alt geçitlerde ve caddelerde suların birikerek gölleşme yaratabileceği belirtiliyor.

        HAFTA SONU DAHA SAKİN, PAZAR GÜNEŞLİ

        Yağmur, 25 Ekim Cumartesi sabahı İstanbul’da hafif şekilde devam edecek. Ancak öğleden sonra kesilmesi, 26 Ekim Pazar günü ise bol güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

        BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

        Marmara: Cuma akşamı Adapazarı-Karasu-Kandıra arasında kuvvetli sağanak bekleniyor.

        İç Anadolu: Ankara’da bulutlar artıyor ancak kayda değer yağış beklenmiyor.

        Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde cuma gecesinden itibaren kuvvetli yağışlar etkili olacak. Samsun-Ordu hattında su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

        Güneydoğu: Parçalı bulutlu ve güneşli hava sürecek, sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek.

        SOĞUK HAVAYA DİKKAT

        Yağışlı sistemin ardından 28-29 Ekim’de Marmara ve Karadeniz’de hava hissedilir derecede soğuyacak. Sıcaklıkların 16°C’lere kadar düşmesi beklenirken, uzmanlar bu ani değişimin sağlık açısından etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

        
        
