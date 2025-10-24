Habertürk
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi

        Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin belirlenmesine esas olan vergi matrahı sınırları yeniden belirlenerek yükseltildi

        Giriş: 24.10.2025 - 08:52 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:52
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, cep telefonlarından (alıcısı bulunan verici portatif cellular telsiz telefon cihazları) alınan ÖTV'nin belirlenmesinde esas alınan vergi matrahı sınırları; yüzde 25 ÖTV uygulanan dilim için 1,500 TL'den 4,500 TL'ye, yüzde 40 ÖTV uygulanan dilim için 1,500 TL-3,000 TL'den 4,500-9,000 TL'ye, yükseltildi. Bu dilimlere dahil olmayan diğer cep telefonları için yüzde 50 oranında ÖTV uygulaması devam edecek.

        Uygulama Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte bugün başladı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

