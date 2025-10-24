Habertürk
        CHP'de gözler kurultay davasında | Son dakika haberleri

        CHP'nin kurultay davasına ret kararı

        Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4–5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı "aktif husumet yokluğu" ve "konusuz kalma" gerekçesiyle reddetti. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 24.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:49
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4–5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davasında karar çıktı. Davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

        Duruşmada CHP’yi temsilen Avukat Çağlar Çağlayan, davanın reddini istedi. Çağlayan, “Tüm delegeler il kongrelerinde değişmiştir. Kurultay iptal olsa da yapılması gereken yeniden kongredir. Yapılan olağanüstü kurultaylarla delegelerin önüne sandık konulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu davada amaç kongrenin iptali ve yenilenmesi değil, partiyi süre sınırı olmadan kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesidir. Davanın konusuz kalması nedeniyle reddini talep ediyoruz.” dedi.

        Davacı taraf adına konuşan Lütfü Savaş’ın avukatı ise, davanın kabul edilerek kurultayın iptaline, Özgür Özel’in görevden alınmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine dönmesine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme, önceki duruşmalarda istenen tüm belgelerin dosyaya girdiğini, araştırılacak başka husus ya da toplanacak delil kalmadığını belirterek davayı karara bağladı. Kararını duruşmada açıklayan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalması” gerekçesiyle reddine hükmetti.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

        Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı. CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

        Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 sanığın yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasına ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın karar ve gerekçeli kararının dava dosyasına kazandırılmasına hükmetmişti.

        Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin ve İstanbul il kongresinde seçime katılan katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar vermişti.

