Beşiktaş'ta Emirhan Topçu duvar oldu!

Siyah-beyazlılar, 3. haftada oynanması gereken erteleme maçında Konyaspor deplasmanında kazanarak moral buldu.

Sergen Yalçın'ın son haftalarda savunmanın değişmezi olan Emirhan Topçu, Konyaspor karşısında da rakiplerine geçit vermedi.

Gençlerbirliği karşısında alınan şok yenilginin yaralarını saran Beşiktaş'ta stoperde Emirhan Topçu yine görev alırken statü nedeniyle oynamayan Tiago Djalo'nun yerine ise Gabriel Paulista forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu, 4 top çalarken 17 de uzaklaştırma yaptı.

6 ikili mücadele kazanan ve 2 hava topunda da başarılı olan Emirhan, bu sezon kalenin 2. kez bir maçta kapanmasına büyük katkı sağladı.

Göztepe ile deplasmanda oynanan maçın ardından formayı Felix Uduokhai'den alan ve bırakmayan Emirhan, Galatasaray derbisinde Victor Osimhen'e karşı sergilediği performansla da alkış almıştı.