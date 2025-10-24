Habertürk
        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu duvar oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu duvar oldu!

        Beşiktaş, Konyaspor'u erteleme maçında deplasmanda 2-0 mağlup ederken Emirhan Topçu savunmadaki performansıyla beğeni topladı.

        Giriş: 24.10.2025 - 13:10 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:10
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Siyah-beyazlılar, 3. haftada oynanması gereken erteleme maçında Konyaspor deplasmanında kazanarak moral buldu.

        Gençlerbirliği karşısında alınan şok yenilginin yaralarını saran Beşiktaş'ta stoperde Emirhan Topçu yine görev alırken statü nedeniyle oynamayan Tiago Djalo'nun yerine ise Gabriel Paulista forma giydi.

        Sergen Yalçın'ın son haftalarda savunmanın değişmezi olan Emirhan Topçu, Konyaspor karşısında da rakiplerine geçit vermedi.

        25 yaşındaki futbolcu, 4 top çalarken 17 de uzaklaştırma yaptı.

        6 ikili mücadele kazanan ve 2 hava topunda da başarılı olan Emirhan, bu sezon kalenin 2. kez bir maçta kapanmasına büyük katkı sağladı.

        Göztepe ile deplasmanda oynanan maçın ardından formayı Felix Uduokhai'den alan ve bırakmayan Emirhan, Galatasaray derbisinde Victor Osimhen'e karşı sergilediği performansla da alkış almıştı.

        Emirhan Topçu, performansıyla A Milli Takım'a yeniden seçilmeyi hedeflerken Vincenzo Montella ve kurmaylarının da radarında olan isimlerden birisi konumunda.

