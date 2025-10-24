Habertürk
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber

        Yavru goril Zeytin Türkiye'de kalacak

        İstanbul Havalimanı'nda 21 Aralık 2024'te ele geçirilen ve Zeytin adı verilen yavru gorile yapılan DNA testi sonucunda hayvanın Nijerya menşeli olmadığının tespit edildiği ve Türkiye'de kalmasına karar verildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:37
        • 1

          Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), İstanbul Havalimanı'nda 21 Aralık 2024'te ele geçirilen ve Zeytin adı verilen yavru gorile yapılan DNA testi sonucunda hayvanın Nijerya menşeli olmadığının tespit edildiğini ve Türkiye'de kalmasına karar verildiğini bildirdi.

        • 2

          Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Zeytin'in Nijerya'dan Tayland'a transit geçiş yapacak bir kargoda bulunduğu ve kontrolde Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı anımsatıldı.

        • 3

          CITES belgesi bulunmaması nedeniyle yavru gorile el konulduğu, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul'da hayvanat bahçesinde koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, sosyal ve görsel medyaya konu olan yavru gorile vatandaşlarca Zeytin isminin verildiği ifade edildi.

        • 4

          Zeytin'in yakalandığı ilk andan itibaren hayvan refahı ve sağlığı gözetilerek hareket edildiği vurgulanan, açıklamada şunlar kaydedildi:

        • 5

          "Zeytin'in, CITES'e göre, ihraç eden ülkenin geri talep edebilme hakkına sahip olması sebebiyle Nijerya tarafından iade işlemi konusunda ülkemize resmi talepte bulunulmuştur.

        • 6

          İadeye ilişkin süreçte, Nijerya'ya tekrar gönderildiğinde yasa dışı ticarete konu edilmeyeceği yönünde güvence alınması, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi, iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörler dikkate alınmıştır.

        • 7

          Tüm bu şartların uygunluğu değerlendirilerek, iade sürecine yönelik işlemlere başlanmış ve eylül ayı içinde iade sürecinin tamamlanması için planlamalar yapılmıştır."

        • 8

          "BATI OVA GORİŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

          İade işlemleri sırasında Zeytin'in Nijerya'ya ait bir tür olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla DNA testi uygulanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, "Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen ve tüm genom dizilimiyle gerçekleştirilen DNA testi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış olup Zeytin'in Batı Ova gorili olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nijerya'nın Zeytin'in menşei ülkesi olmadığı bilimsel veriler neticesinde anlaşılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

        • 9

          Bu durumun Zeytin'in korunması yönünde ve ilgili mevzuatlara uygun olarak konunun en doğru şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        • 10

          "CITES Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlara göre el konulan hayvanlar için yerleştirme yerleri belirlenirken hayvanlar için insancıl koşullar ve yaşam süreleri boyunca uygun bakım sağlamak taahhüt edilmiştir.

        • 11

          Ayrıca, Nijerya'nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir.

        • 12

          Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır. Türkiye olarak zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve yaban hayatını geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. "

        • 13
        • 14
