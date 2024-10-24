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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lyon - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un Lyon 11'i! - Futbol Haberleri

        Lyon - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un Lyon 11'i!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Peki Lyon - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un Lyon 11'i!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:15
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

        • 2

          Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

        • 4

          Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

        • 5

          LYON İLE 3. RANDEVU

          Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

          İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

          Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

        • 6

          LYON SON 5 MAÇINI KAZANDI

          Olimpik Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

          Son yenilgisini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti.

        • 7

          Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

          Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

        • 8

          BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 247. MAÇINI OYNAYACAK

          Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçına çıkacak.

        • 9

          Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

          Avrupa arenasında 329 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

        • 10

          İşte van Bronckhorst'un Lyon karşısındaki muhtemel 11'i:

        • 11

          Ersin Destanoğlu

        • 12

          Svensson

        • 13

          Uduokhai

        • 14

          Emirhan Topçu

        • 15

          Masuaku

        • 16

          Gedson Fernandes

        • 17

          Musrati

        • 18

          Ndour

        • 19

          Muçi

        • 20

          Rafa Silva

        • 21

          Immobile

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