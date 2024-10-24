DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı Cezaevi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Partili Ömer Öcalan 14 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından dün İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüştü.

Abdullah Öcalan'ın aynı zamanda yeğeni olan Ömer Öcalan resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

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Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi.

Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik.

Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz. — Ömer ÖCALAN (@omerrocalan) October 24, 2024

"HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİNE ÇEKECEK GÜCE SAHİBİM"

Ömer Öcalan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini aktardı.

Ömer Öcalan X hesabından yaptığı ikinci açıklamada, "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı" ifadelerine yer verdi.