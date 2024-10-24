Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan, İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü. 3 Mart 2020 tarihinde yapılan görüşmeden 43 ay sonra yapılan yeni görüşme sonrası açıklama yapan Ömer Öcalan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini aktardı
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı Cezaevi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
DEM Partili Ömer Öcalan 14 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından dün İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüştü.
Abdullah Öcalan'ın aynı zamanda yeğeni olan Ömer Öcalan resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.
"HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİNE ÇEKECEK GÜCE SAHİBİM"
Ömer Öcalan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dediğini aktardı.
Ömer Öcalan X hesabından yaptığı ikinci açıklamada, "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
İmralı’ya 43 ay sonra yapılan bu ziyaret aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından sonra gerçekleştirildi. Bahçeli, 1 Ekim’deki TBMM açılışında DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmış, daha sonra yaptığı açıklamada da “yeni döneme” işaret etmişti. 22 Ekim’deki partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" demişti. DEM Parti’den yapılan açıklamada da “İnisiyatif almaya hazırız” denilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türkiye'nin geleceğinde terör ve terörün karanlık yüzüne yer yoktur. Hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak açtığımız tarihi fırsat penceresi hırsa kurban edilmemeli. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve toplum olarak terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim" ifadelerini kullanmıştı.