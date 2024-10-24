Yine duran top, yine gol!
Okan Buruk döneminde duran topları etkili kullanan ve çok sayıda gol atan Galatasaray, Elfsborg karşısında da ciddi sayıda tehlike üretti. Rakibin zayıf karnını tespit eden Okan Buruk ile ekibi, kornerlerin ön direk ile altıpas içine kullanılmasını istedi; sarı-kırmızılılar üç net gol fırsatının yanı sıra bir de gol buldu
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçında Elfsborg’u mağlup ederken sarı-kırmızılılar duran top gollerine bir yenisini ekledi.
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Korner, serbest vuruş ve taçlardan son üç sezonda çok sayıda gol üreten sarı-kırmızılılar, Elfsborg karşısında analizlerin meyvelerini de topladı.
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Rakip kaleci Pettersson’un 1.81’lik boyu nedeniyle yan toplara çıkmakta zorlandığını tespit eden Okan Buruk ve ekibi duran topların kalecinin hemen yanına sert şekilde kullanılmasını istedi.
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Elfsborg’un duran toplarda ön direkte pozisyon almakta zorlandığını ve çok sayıda pozisyon verdiğini de düşünen Buruk ile kurmayları duran toplarla gole çok yaklaştı.
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2 ve 10. dakikalarda ön direğe kullanılan duran toplar sonucunda Icardi ile iki net gol fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, 39’da ise Abdülkerim Bardakcı ile duran top devamında bir gol buldu.
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Galatasaray, 45+1’de bir kez daha ön direğe kullanılan set ile gole yaklaştı ancak Elfsborg savunması bu kez topu çizgiden çıkardı.
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Müsabakadan bir gün önceki son taktik antrenman sonrasında duran top çalışması da yapan Galatasaray, boy ortalaması 1.91 olan Elfsborg savunmasına karşı duran toplar ile bir gol bulurken üç de net gol fırsatı üretmeyi başardı.