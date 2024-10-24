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        Haberler Dünya Kamala Harris Donald Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu? | Dış Haberler

        Kamala Harris Donald Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?

        ABD'de Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine sayılı gün kaldı. Kamala Harris, son röportajında Trump'ın ülkenin temel ilkelerine tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu. Harris'e Trump'ı faşist olarak görüp görmediği de soruldu. Harris bu soruya 'evet' yanıtını verdi ve seçmenlerin onun sözüne inanmasını istemediğini de sözlerine ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 08:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:46
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        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
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        ABD'de Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak başkanın seçimine sayılı gün kaldı, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yarış 5 Kasım günü gerçekleşecek.

        Donald Trump ve Kamala Harris, ilk kez ve sadece 10 Eylül'de ABC News yayınında karşı karşıya geldi ve kozlarını paylaştı. Bu münazaranın ardından Harris, Trump ile bir kez daha düelloya çıkmak istedi, Trump'ı CNN'de karşılaşmaya ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

        Bu gelişmelerin ardından Kamala Harris, CNN'de Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Harris açıklamalarında, Trump'ın ülkenin temel ilkelerine tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

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        TRUMP'I FAŞİST OLARAK GÖRÜYOR MU?

        ABD'nin eski Beyaz Saray Genel Sekreteri ve uzun yıllar genelkurmay başkanlığında çalışan üst düzey askeri yetkili John Kelly, New York Times'a verdiği röportajda Trump görevdeyken Adolf Hitler'i övdüğünü ve Nazi liderinin "bazı iyi şeyler yaptığını" ima ettiğini söylemişti. Trump hakkındaki bu açıklamalarının ardından Harris'e Trump'ı faşist olarak görüp görmediği soruldu.

        Harris yanıt olarak "Evet, düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ancak seçmenlerin onun sözüne inanmasını istemediğini de sözlerine ekledi.

        Harris, "Ayrıca bu konuda onu en iyi tanıyan kişilere güvenilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

        HARRIS DEĞİŞİMİN GELECEĞİNİ SAVUNDU

        Harris, Biden'dan politika konusunda nasıl ve ne ölçüde farklı olacağı konusunda sorularla bugüne dek çok kez karşı karşıya kaldı ve bu soruları çoğunlukla görmezden geldi. Ancak bu kez Harris bu sorulara yanıt verdi ve seçilirse değişimin geleceğini savundu.

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        Harris, "Benim yönetimim Biden yönetiminin devamı olmayacak. Bu role kendi fikirlerimi ve kendi deneyimimi getiriyorum. Birçok konuda yeni nesil liderliği temsil ediyorum ve aslında yeni yaklaşımlar benimsememiz gerektiğine inanıyorum."

        Diğer yandan, Reuters/Ipsos'un son anketinde Harris, Trump'ın 3 puan önüne geçti. Ankette Harris yüzde 46, Trump yüzde 43 oranında destek aldı.

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        #Kamala Harris
        #Donald Trump
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