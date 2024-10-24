Kamala Harris Donald Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?

ABD'de Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak başkanın seçimine sayılı gün kaldı, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yarış 5 Kasım günü gerçekleşecek.

Donald Trump ve Kamala Harris, ilk kez ve sadece 10 Eylül'de ABC News yayınında karşı karşıya geldi ve kozlarını paylaştı. Bu münazaranın ardından Harris, Trump ile bir kez daha düelloya çıkmak istedi, Trump'ı CNN'de karşılaşmaya ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Bu gelişmelerin ardından Kamala Harris, CNN'de Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Harris açıklamalarında, Trump'ın ülkenin temel ilkelerine tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

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TRUMP'I FAŞİST OLARAK GÖRÜYOR MU?

ABD'nin eski Beyaz Saray Genel Sekreteri ve uzun yıllar genelkurmay başkanlığında çalışan üst düzey askeri yetkili John Kelly, New York Times'a verdiği röportajda Trump görevdeyken Adolf Hitler'i övdüğünü ve Nazi liderinin "bazı iyi şeyler yaptığını" ima ettiğini söylemişti. Trump hakkındaki bu açıklamalarının ardından Harris'e Trump'ı faşist olarak görüp görmediği soruldu.

Harris yanıt olarak "Evet, düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ancak seçmenlerin onun sözüne inanmasını istemediğini de sözlerine ekledi.

Harris, "Ayrıca bu konuda onu en iyi tanıyan kişilere güvenilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.