NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve diğer ülkelerin yabancı misyon temsilcilikleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı

AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Delegasyonun X'teki hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve bazı ülkelerin Ankara'daki misyon temsilcilikleri de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajları yayımladı.

"Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.