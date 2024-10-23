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        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması

        NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısı hakkında konuştu. Rutte, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:56
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        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

        Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

        ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

        BM, SALDIRIYI KINADI

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

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        BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

        Haq, konuya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirtti.

        "Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

        Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.

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        DÜNYADAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

        ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve diğer ülkelerin yabancı misyon temsilcilikleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

        ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

        ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve bazı ülkelerin Ankara'daki misyon temsilcilikleri de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajları yayımladı.

        Delegasyonun X'teki hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

        AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."

        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız." ifadesine yer verdi.

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

        Almanya Başbakanı Oflaz Scholz: Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz, müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

        Scholz, açıklamasında şunları söyledi:

        "Ankara'daki ölüm ve yaralanma haberleriyle şok oldum. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

        AZERBAYCAN'DAN TERÖR SALDIRISINA KINAMA

        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

        Bakanlığın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kardeş Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketine yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır."

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