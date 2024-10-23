Çağatay Çelik yazdı: Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi

Victor Osimhen’in transferi sonrasında Galatasaray’da dizilim için sadece üç ihtimal vardı: 3-4-1-2, 3-4-3 ve 4-4-2. Uzun vadede üç stoperli kurguya dönmek isteyen ve rakibi üç sezondur adam adama karşılamayı tercih eden Okan Buruk için sahaya üçlü çıkan Elfsborg maçından uygun bir deneme maçı bulunamazdı.

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İlk yarı plan neredeyse kusursuz da işledi. Sahaya daha iyi yayılan, iç koridorları doğru kullanan temsilcimiz, Yunus ve Barış’la kenarlarda da genişliği sağladı, direkt hücumlarla topu rakip kaleye kolayca götürdü ama filmin gerisi, sezon başında izlediğimizle benzer oldu.

Galatasaray bu sezon üçüncü kez bir ilk yarıyı üç farkla önde tamamladı ancak rakip cılız bir golle maça tutunmayı başardı. Skor 3-1’e geldikten sonra basit bir hata sonrası çalınan penaltı farkı 1’e indirdi.