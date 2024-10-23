Çağatay Çelik yazdı: Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı. Cimbom, İsveç ekibi karşısında savunmada zaman zaman zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Elfsborg galibiyetini kaleme aldı.
Victor Osimhen’in transferi sonrasında Galatasaray’da dizilim için sadece üç ihtimal vardı: 3-4-1-2, 3-4-3 ve 4-4-2. Uzun vadede üç stoperli kurguya dönmek isteyen ve rakibi üç sezondur adam adama karşılamayı tercih eden Okan Buruk için sahaya üçlü çıkan Elfsborg maçından uygun bir deneme maçı bulunamazdı.
İlk yarı plan neredeyse kusursuz da işledi. Sahaya daha iyi yayılan, iç koridorları doğru kullanan temsilcimiz, Yunus ve Barış’la kenarlarda da genişliği sağladı, direkt hücumlarla topu rakip kaleye kolayca götürdü ama filmin gerisi, sezon başında izlediğimizle benzer oldu.
Galatasaray bu sezon üçüncü kez bir ilk yarıyı üç farkla önde tamamladı ancak rakip cılız bir golle maça tutunmayı başardı. Skor 3-1’e geldikten sonra basit bir hata sonrası çalınan penaltı farkı 1’e indirdi.
Geç değişiklikleriyle eleştirilen Okan Buruk rakibin hızlı hücumlarını durdurmak adına sahaya hem Berkan hem de Kerem’i attı: Değişiklikler kanamayı durdurdu. Havuza düşen topları maç başından bu yana almakta zorlanan sarı-kırmızılılar topun ve oyunun hakimi oldu devamında Yunus’un bireysel becerisiyle iki farklı üstünlük yakalandı. Daha önce Roma ve AZ maçlarında toplamda 1 gol beklentisinden 4 gol çıkaran Elfsborg’un gardını düşürmek önemliydi.
3-4-1-2 dizilimi Galatasaray’a daha direkt hücumlar ve keskin geçişler sağlarken teknik becerilerden yoksun Elfsborg’un topla merkezi çok rahat geçmesi pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi için kötü sinyaller verdi.
Galatasaray’da hem Icardi hem Mertens’in aynı anda sahada olması belli bir dakikadan sonra takımı eksik oynatıyor. 50-75 arası Elfsborg’un atak devamlılığı sağlayabildiği anlar genellikle bu ikilinin hareketlenmediği/hareketlenemediği pozisyonlarda gelen top kayıplarının ürünüydü. Şapkadan tavşan çıkarmaya devam eden Yunus’un becerisi bu sezon birkaç kez izlenen korku filminin kabusa dönüşmesini engelledi.