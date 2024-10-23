Galatasaray - Elfsborg: 4-3 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig lideri Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında ağırladığı İsveç ekibi Elfsborg'u zor da olsa 4-3 mağlup etmeyi başardı.

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Maça hızlı başlayan Cimbom, 28'de Icardi, 39'da Pettersson (kendi kalesine) ve 44'te Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Elfsborg, 52'de Hult ve 65'te Baidoo'nun (pen.) golleriyle farkı bire indirdi. 83'te sahne alan Yunus Akgün attığı şık golle durumu 4-2 yaptı. 90+2'de Larsson'un attığı gol skoru belirledi: 4-3.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz böylece, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti.

Elfsborg ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında 7 Kasım'da Tottenham'ı konuk edecek.

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ELFSBORG, VAR'LA PENALTI KAZANDI! Mücadelenin ikinci yarısında Elfsborg, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. İsveç ekibi, Galatasaray ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu sonrası elle oynama ve penaltı itirazında bulundu. Hakem Matej Jug, bir süre VAR ile konuştuktan sonra pozisyonu izlemeye gitti ve ardından penaltı kararına hükmetti. Penaltıda topun başına gelen Baidoo, 64. dakikada skoru 3-2 yaptı.

SON 10 MAÇINI KAYBETMEDİ Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü.

Stat: RAMS Park Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya) Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Demirbay), Torreira (Dk. 89 Nelsson), Sara, Yunus Akgün (Dk. 86 Jelert), Mertens (Dk. 74 Berkan Kutlu), Osimhen (Dk. 86 Batshuayi), Icardi Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe (Dk. 90 Larsson), Hedlund, Besfort Zeneli (Dk. 76 Baldursson), Ouma, Hult, Qasem (Dk. 82 Kaib), Badioo (Dk. 82 Holten), Arber Zeneli (Dk. 76 Abdullai) Goller: Dk. 28 Icardi, Dk. 39 Pettersson, (Kendi kalesine), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz, Dk. 83 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 52 Hult, Dk. 65 Baidoo (Penaltıdan), Dk. 90+2 Larsson (Elfsborg) Sarı kartlar: Dk. 38 Yegbe, Dk. 79 Hult (Elfsborg)