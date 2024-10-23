Yunus'un sevki olay çıkardı: Galatasaray yönetimi harekete geçti

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu muhasip üyesi ve sportif aş başkan vekili İbrahim Hatipoğlu da dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak söz konusu sevkin 'sipariş' usulü olduğunu dile getirmiş ve bu hatadan dönülmesi gerektiğini ifade etmişti.