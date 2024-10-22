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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!

        Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış 3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluştu. HT Spor 'Çerçeve Özel' programında Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un konuğu olan efsane isimler, tarihi 88/89 sezonu hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 21:40 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:49
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        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
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        Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile HT Spor ekranlarında buluştu. Efsane isimler, Çerçeve Özel programında 88/89 sezonunda yaşananları anlattı.

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        İşte tarihi programdan satır başları:

        EFSANE FOTOĞRAFI ANLATTILAR!

        Aykut Kocaman: Burası soyunma odası. Burada Oğuz hazırlanmış antrenmana çıkmayı bekliyordur. Bizde biraz sonra giyineceğiz.

        Rıdvan Dilmen: Şurada da İsmail Kartal vardır, oturmuş bize bakıyordur. O arkadaki Turan mı?

        Aykut Kocaman: Onun kim olduğunu bende çıkaramadım.

        "3-0 GERİDEYKEN TRİBÜNLER 'FENER' DİYE BAĞIRIYORDU"

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        Aykut Kocaman: Bir kere skor yapmayla ilgili problemimiz yoktu. Sıradışı bir şey vardı. Rakip Galatasaray, ilk devre 3-0 olmuş. Hatta 4-0 oldu. Uğur sağ çaprazdan girmişti. 3-0'la içeri girince toparlandık. Veselinoviç şunu söyledi, o takımın mimarıdır. Tam tarzına uygun takım yapmıştı. Özellikle pozisyona gireni, atanı çok seviyordu. Bu maçta şunu söyledi bize; "Siz şampiyon takımsınız, şampiyonluğa çok az kalmıştı.İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıyı hiç olmazsa 1-0 biz kazanalım" dedi. İlk 10 dakikada gol bulursak maçın lehimize geleceğini söylemek mümkün dedi. Tam istediği gibi oldu. O kadar skorer takımız ki. Ve tam da öyle oldu.

        Oğuz Çetin: Bizim literatürümüze girdi bu, Aykut çalımı.

        Aykut Kocaman: Kalede dev var. Simoviç'e hiç gol atamamıştım. 'Yemez' diyordum. Gol olduğuna inanamadım. Simoviç'ten dolayı.

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        Rıdvan Dilmen: 3-0 mağlubuz. Fenerbahçe taraftarı 'Fener' diye bağırıyor. Daha fazla yemeyelim diyordum kendi adıma. Seyirci bağırıyordu.

        Aykut Kocaman: İkinci yarıya başlarken önemli oyuncu değişikliği oldu. Oğuz oyundan çıktı. Kadroya Taygun girdi.

        Oğuz Çetin: Sakat oynuyordum, çıktım. Aykut'un o dakikada golü bulması önemli. Savunmada çok önemli işler oldu.

        Aykut Kocaman: 4-3 iken Scuhamacher'in inanılmaz kurtarışı vardı.

        Oğuz Çetin: Takım savunmasını kaybetmiyoruz.

        Rıdvan Dilmen: Ben maalesef 4'lük 5'lik olacağız diye korktum.

        Oğuz Çetin: Biz yıllar itibariyle Galatasaray'a karşı hep üstündük. Bu daha birinci yıl. Bu tip galibiyetler rakip takıma o travmayı yaşatıyor.

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