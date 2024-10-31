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        Haberler Gündem Güvenlik Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi B.K. yakalandı. Terör örgütü adına bombalı, silahlı ve bıçaklı eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenilen örgüt üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Giriş: 31.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:04
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        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
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        Bitlis'te DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon düzenlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, MİT ile Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, M.K. isimli bir kişinin DEAŞ terör örgütü adına bombalı, silahlı, bıçak ve benzeri eylem hazırlığı içinde bulunduğunu belirledi

        KEŞİF ÇALIŞMALARI YAPTI

        Gerçekleştireceği eylemler için keşif çalışmaları yaptığı tespit edilen B.K. düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

        Yakalanan terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #DEAŞ
        #Terör
        #bitlis
        #Son dakika haberler
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