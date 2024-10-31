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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 8 numara hasretini Gabriel Sara bitirdi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 8 numara hasretini Gabriel Sara bitirdi!

        Galatasaray'ın 8 numaradaki hasretine nokta koyan isim Gabriel Sara oldu. İki sezonda şampiyonluğa ulaşsa da bu bölgede umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar aylar süren uğraşlarının meyvesini toplamaya başladı

        Giriş: 31.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:15
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        • 1

          Geçmişte Felipe Melo, Selçuk İnan, Fernando gibi lige damga vuran orta saha performansları izleyen Galatasaray yeni 8 numarasını da buldu.

        • 2

          Son iki sezon şampiyonluğa ulaşsa da bu bölgede oyuncu eksikliği çeken Galatasaray'ın hasretine Gabriel Sara nokta koydu.

        • 3

          2022-23 sezonunda Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö transfer edilmiş; şampiyonluğa rağmen orta saha arayışları devam etmişti.

        • 4

          2023-24 sezonundaysa yüksekten uçan Galatasaray transferin son günlerinde Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlamıştı.

        • 5

          Kilo sorunuyla 11'e bir türlü yerleşemeyen Fransız futbolcu formayı Kerem Demirbay'a kaptırmış; şampiyonluğa rağmen arayışlar yazın da devam etmişti.

        • 6

          Galatasaray'ın gözlemci ekibi 8 numara bölgesi için farklı profillerde listeler çıkarırken Okan Buruk'un tercihi sonrası çalışmalar başladı.

        • 7

          Eş zamanlı olarak birçok oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, Scott McTominay için İngiltere'ye gitti.

        • 8

          Aynı günlerde gizli bir operasyonla Norwich City'yle masaya oturuldu. Gabriel Sara için pazarlıklar 30 milyon Euro'dan başladı.

        • 9

          Galatasaraylı idareciler uzaktan devam eden görüşmelerle bunu aşağı çekmeye çalıştı. Aynı anda McTominay, Wendell, McKennie için masada bulunan sarı-kırmızılılar birçok isim ile imza aşamasına geldi.

        • 10

          Norwich City'nin 18 milyon Euro seviyesine gelmesiyle birlikte karar aşaması başladı. Galatasaraylı idareciler, Sara'nın karakteri, özel yaşamı gibi konularda detaylı bir araştırma yaptı.

        • 11

          Okan Buruk da 8 numara pozisyonu için Gabriel Sara'da karar kıldı; sarı-kırmızılıların yeni orta sahası Brezilyalı oldu.

        • 12

          Galatasaray tarihinin en pahalı transferi etiketiyle sahaya çıkan Sara ilk maçlarında eleştirilse de Okan Buruk ve yönetimin güveni tamdı. Eylül ortası itibarıyla performansını yukarı çekmeye başlayan Sara artık Galatasaray taraftarının sevgilisi.

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