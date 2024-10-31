İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!

BAZI YERLERDE METREKAREYE 500 LİTREYE KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.