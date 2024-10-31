İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde son iki gündür etkili olan yağış ve fırtına son 30 yılın en ölümcül sel felaketine yol açtı. Yetkililer 95 kişinin öldüğünü, bini aşkın kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Valensiya'da 1996'dan bu yana en ölümcül sel felaketinin yaşandığını belirten yetkililer, bazı bölgelerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ifade edildi
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İspanya'nın güney ve doğu bölgelerinde son 30 yılın en ölümcül sel felaketine yol açan şiddetli yağışların ardından en az 95 kişi hayatını kaybetti.
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Şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden ülkenin doğusunda yer alan Valensiya'daki, 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selden en büyük zararı gören ikinci bölge Kastilya-La Mancha'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklandı.
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Çok sayıda kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ederken, şiddetli hava koşullarının bitmediği ve can kaybının artabileceği uyarıları yapıldı.
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Valensiya yetkilileri, daha fazla sel suyunun birikebileceğini söyleyerek, insanları sular altında kalmış yollardan uzak durmaya çağırdı. İspanya'nın acil müdahale birimlerinden binden fazla asker selden etkilenen bölgelere gönderildi.
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"FARELER GİBİ SIKIŞMIŞTIK"
Valensiya'daki bir kasaba olan Utiel'in belediye başkanı Ricardo Gabaldón, ulusal yayıncı RTVE'ye verdiği demeçte "Dün hayatımın en kötü günüydü. Fareler gibi sıkışmıştık. Arabalar ve çöp konteynerleri sokaklardan aşağı akıyordu. Su 3 metreye yükseliyordu" dedi.,
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BAZI YERLERDE METREKAREYE 500 LİTREYE KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ
Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.
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3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
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Dün yaşanan sel felaketi, İspanya'da 1996 yılında Pirene dağlarındaki bir kamp alanına şiddetli yağmurun yaşanması sonucu 87 kişinin ölmesinin ardından yaşanan en ölümcül felaket oldu.
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AVRUPA'DA 243 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Avrupa'nın Temmuz 2021'de gelen sel felaketlerinde Almanya, Belçika, Romanya, İtalya ve Avusturya'da 243 kişi ölmüştü.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.