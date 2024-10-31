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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberler: Ambulans bebek için yola çıktı! Yol vermedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!

        Antalya'da, bir hastaneden başka bir hastaneye sevki için bebek almaya gitmekte olan ambulansa siren çalmasına rağmen yol vermeyen ve geçişini engelleyen otomobilin sürücüsü O.Ç., tutuklandı. O.Ç.'ye idari para cezası da uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:27
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        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
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        Antalya'da olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat’ta özel bir hastaneye götürülen bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya’ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi.

        SİRENLE DEFALARCA UYARDI

        DHA'da yer alan habere göre Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi.

        OLAY ANINI KAYDETTİLER

        Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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        SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yapılan çalışma sonucunda plakası belirlenen otomobilin sürücüsü O.Ç., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü O.Ç., adliyeye sevk edildi. O.Ç. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

        O.Ç. hakkında ayrıca, Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymamak' suçlarından idari para cezası uygulandı.

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        #Antalya
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