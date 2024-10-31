Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaprak dökümü!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da; iç transfer hareketliliği de yaşanıyor. İşte 3 Büyükler'de sözleşmesi bitecek o futbolcular...
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2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu başlamadan önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, büyük paralar harcayarak kadrolarını oluşturdu.
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Ligde 10 hafta geride kalırken G.Saray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve F.Bahçe'nin 8 puan önünde yer alıyor.
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Beşiktaş ve F.Bahçe'nin BAY haftalarını geçtiği ligde, sarı-kırmızılı takımın 1 maç fazlası bulunuyor.
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Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni transferlere çevrilirken, takımları iç transferde de hareketli günler bekliyor.
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Öyle ki 3 Büyükler'de toplam 13 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Uzun yıllar takımlarında forma giyen ve kaptanlık yaşamış isimlerin geleceği ise merak ediliyor.
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İşte bonservisi takımlarımızda bulunan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek o isimler...
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FERNANDO MUSLERA
- 8
SERDAR AZİZ
- 9
MERT GÜNOK
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- 10
ABDÜLKERİM BARDAKCI
- 11
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
- 12
NECİP UYSAL
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- 13
HAKIM ZIYECH
- 14
İRFAN CAN KAHVECİ
- 15
ARTHUR MASUAKU
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- 16
DUSAN TADIC
- 17
DRIES MERTENS
- 18
EDIN DZEKO
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JONAS SVENSSON