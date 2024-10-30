Natalie Portman, İstanbul'da
İsrail asıllı ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, İstanbul'a geldi. Portman'ın İstanbul'da ilk gezdiği ikonik yerlerden biri Kız Kulesi oldu
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Son dönemde dünyaca ünlü isimleri, İstanbul sokaklarında görmek mümkün.
Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından bir Hollywood yıldızı daha İstanbul'un yolunu tuttu.
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Henüz 12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi.
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İstanbul turuna çıkan Natalie Portman, Kız Kulesi'ne gitti.
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Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Natalie Portman, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan, 'Siyah Kuğu' ile Oscar kazanan ünlü oyuncunun İstanbul'a gelme nedeni ise henüz belli değil.
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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'or 2024 Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Genç Oyuncusu' ödülünü alan seçildi. Natalie Portman, 17 yaşındaki Yamal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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