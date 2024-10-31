MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çeşitli yıllarda kullandığı ve başka ülke istihbaratları tarafından da kullanılan, aralarında dinleme cihazlarının da bulunduğu birçok aygıtın fotoğraflarını paylaştı.
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Mili İstihbarat teşkilatı (MİT), gizli takiplerde ve casuslara karşı kullanılan tarihi cihazları sergiledi. İlk kez halkın bilgisine sunulan cihazlar arasında gizli kameralı robot kravatlar, ayak topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları, tuğlalara gizlenmiş kameralar yer aldı.
GİZLİ DİNLEME TESİSATI
1976'da Türkiye'nin Avrupa'daki bir Büyükelçilik binasında ortaya çıkarılan tuğla içine yerleştirilmiş gizli dinleme tesisatı.
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ŞİFRELİ FOTOĞRAF KARTI
İstihbarat tarihi boyuna kullanılan yöntemlerden biri olan "filme alınmış döküman görüntüsünü gizleme metodu" MİT tarafından 1970'li yıllarda gizli haberleşmelerde kullanılmıştır. Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinler, bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde monte edilir ve şifre ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale gelir.
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GİZLİ DİNLEME CİHAZI
1965 yılında gizli dinleme amacıyla kullanılan ve Avrupa'daki Büyükelçilik binasında ele geçirilen diyafon.
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FİŞEK KOVANI
15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde, Cobra helikopterinden MİT Müsteşarlığı Yenimahalle Yerleşkesi Güney Nizamiye hedef alınarak 20 mm çapında harp başlıklı kovan.
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MANİPLE CİHAZI
Mors haberleşmesinde kullanılan maliple cihazları genellikle uzak mesafelere ulaştırılmak istenen bilgiyi elektrik ya da radyo sinyalleri araclılığıyla iletmeyi sağlamıştır. Daktilo tuk takımlı ve kulaklık bu cihazlar 1979 yılının sonlarına kadar kullanılmıştır.
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TESTAŞ MARKA KRİPTO CİHAZI
Testaş FT0606, Türkiye'de üretilen ilk kripto cihazı açısından büyük önem taşımaktadır.
MİT tarafından 1985-1995 yılları arasında telem cihazlarıyla birlikte kullanılmış ve en güvenilir kripto cihazı olarak istihbarat tarihinde yerini almıştır.
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ROBOT KRAVAT
1965-1980 yılları arasında kullanılan robot kravat, broş görünümü ve 1.5 cm çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlıyordu.
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MUHTELİF MESAJ NESNELERİ
Muhtelif operasyonlarda kullanılan nesneler, ihracat yoluyla ya da doğrudan hedeflere ulaştırılarak istihbarat tarihinde oldukça sık tercih edilmiştir.
Bu örnekte sabun ve taş, gizli mesajlaşmada kullanılmıştır.
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AYAKKABI
1967-1989 yılları arasında toğuğuna gizlenmiş dinleme cihazları, dönemin en çok kullanılan ancak riskli sayılan yöntemlerinden biriydi.
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SİGARA PAKETLERİ
Sigara paketlerine yerleştirilen telsiz vericiler, 2000'li yılların başından beri muhtelif operasyonlarda kullanılmıştır. Bu yöntem birçok operasyonda başarılı sonuçlar sağlamıştır.