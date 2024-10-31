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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un avukatından açıklama

        Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasındaki polemik devam ediyor. Kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açan ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla mahkemeden çıkan kararı duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:19
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        • 1

          Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmiş, haziran ayında da çocuğunu dünyaya getirmişti.

        • 2

          Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında gerilim sürüyor. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Ferdi Tayfur, mahkemenin kararını avukatı aracılığıyla duyurdu.

        • 3

          "MARKANIN 3'ÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ TEDBİREN ÖNLENDİ"

          Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

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          İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.

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          Necla Nazır, geçtiğimiz günlerde kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.

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