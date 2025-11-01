Habertürk
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini ve dostluğu derinleştirme konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 00:18 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:18
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İbrahimovic ile İstanbul'da görüştü.

        Fidan, görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki iş birliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

        Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

        Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

        Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

