        45 aile tahliye edildi! Faciadan sonra 12 bina mühürlendi! | Son dakika haberleri

        45 aile tahliye edildi! Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!

        Kocaeli Gebze'de 4 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Olayda yıkılan binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi ve 45 aile tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:02
          Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi.

           

          DHA'nın haberine göre evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrıldı.

          BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR

          Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başladı.

          Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirildi. 

          Ölçümler sırasında bölge halkının, enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

