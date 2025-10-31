Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı.

Otel sahibi Halit Ergül

Otel sahibinin eşi Emine Ergül

Kızı Ceyda Hacıbekiroğlu

Kızı Elif Aras

Otel sahibinin damadı Emir Aras

Otel Müdürü Zeki Yılmaz

Otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir

Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı

İtfaiye eri İrfan Acar

İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı.

Sanıklar için 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.