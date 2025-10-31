İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu: Inter'ın oyun aklı ve lideri!

"HİÇ BU KADAR FORMDA OLMAMIŞTI"

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda. 'Hiç bu kadar formda olmamıştı' başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.