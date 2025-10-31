Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” verilen, dünyanın 2’nci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Daha önce Samanyolu ve yıldızlı geceleri aynı bölgede fotoğraflayan doğa gözlemcisi ve ASAD Bitlis Temsilcisi Dr. Önen, bu kez de bilimsel adı C/2025 A6 olan kuyruklu yıldız Lemmon’u Bitlis semalarında görüntüledi.

Dr. Önen, “Uzayın derinlikleri ve su altı derinlikleri her zaman beni büyülemiştir. Nasıl ki su altı kendi sessiz ve gizemli dünyasıyla insanı içine çekiyorsa, gökyüzü de aynı şekilde sınırsızlığı ve ihtişamıyla büyülüyor” dedi.